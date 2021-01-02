Türkiye arabuluculuk uygulamasına alıştı

Türkiye arabuluculuk mekanizmasına alıştı. Arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 709 bin 976 dosyadan 1 milyon 169 bin 949’u anlaşma ile sonuçlandı. 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosya, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığı’nca hukuk sistemine kazandırılan arabuluculuk, iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında başarı ile uygulanıyor. Arabuluculuk sayesinde hukuk uyuşmazlıkları mahkemelere gidilmeden tarafların rızasıyla hızlıca çözüme kavuştu. Arabuluculuk uygulaması iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019 ve tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. Arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 709 bin 976 dosyadan 1 milyon 169 bin 949’u anlaşma ile sonuçlandı. Başarı oranı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Mahkeme yükü azaldı

Arabuluculuk iş ve ticaret mahkemelerinin iş yükünü de azalttı. Yıllık ortalamalara bakıldığında 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosya, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

20 günde çözülüyor

İş uyuşmazlıklarında 2020’de müzakeresi tamamlanan 276 bin 597 dosyadan 145 bin 384’ü anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 53 oldu. Üstelik bu dosyalar ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuştu. İş uyuşmazlıkları için uygulamanın başladığı 1 Ocak 2018’den bugüne müzakeresi tamamlanan 1 milyon 14 bin 132 dosyadan 614 bin 981 dosyada başarı sağlandı. Üç yılın toplam başarı ortalaması ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.

İş mahkemelerinde bir dosyanın karara bağlanması ilk derecede ortalama 555 gün sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay da geçen sürelerle birlikte bu süre ortalama 1000 günü buluyordu.

Ticari arabuluculukta ise 2020’de müzakeresi tamamlanan 121 bin 359 dosyadan 61 bin 653 dosyanın çözüme kavuşması ile yüzde 51’lik başarı sağlandı. 1 Ocak 2019’dan bugüne ise 263 bin 542 dosyanın 141 bin 130’unda anlaşma sağlandı ve başarı oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti. Ticari davaların karara bağlanma süresi ilk derece mahkemelerinde ortalama 547 gün sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay süreleri ile gün sayısı bine çıkıyordu. Arabuluculuk sayesinde ticari uyuşmazlıklar da çözüm süresi ortalama 30 güne düştü.

Tüketiciye masraf yok

Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020’den bugüne kadar 23 bin 72 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 13 bin 639’u çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 59 oldu. Tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculukta tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmıyor. Tarafların anlaşması durumunda tüketiciye düşen ücret Adalet Bakanlığı’nca deniyor. Anlaşamama durumunda da tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Tarafların anlaşmama durumunda dava açma hakları saklı kalıyor. Tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci ortalama 425 gün sürmekte iken, arabulucuya başvurulması durumunda uyuşmazlıklar ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşuyor.