11.02.2021 - 04:41 | | AA
Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Kanunu Resmi Gazete'de
Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İki ülke arasındaki anlaşma 25 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanmıştı.
Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildiDışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti.