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11.02.2021 - 04:41 | | AA

Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Kanunu Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Kanunu Resmi Gazete'de

İki ülke arasındaki anlaşma 25 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanmıştı.

Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

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