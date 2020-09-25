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25.09.2020 - 18:44 | | AA

Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapan 4 kişilik kurucular kurulunu, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirdi.

Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi

Türkiye Barolar Birliği, 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapan 4 kişilik kurucular kurulunu, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirdi.

Kurucular kurulunda yer alan Avukat Cavit Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine İstanbul'da ikinci baronun kurulması için başvuru yaptıklarını hatırlattı.

Tatlı, birliğin, kendisiyle birlikte diğer kurucular kurulu üyeleri Şengül Karslı, Necati Ceylan ve Niyazi Paksoy'a kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetki verdiğini bildirdi.

Yetki belgesinin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından kendilerine verildiğini kaydeden Avukat Tatlı, en kısa sürede kuruluş genel kurulunun gerçekleştirileceğini, böylece yeni baronun kuruluşunun tamamlanacağını belirtti.

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