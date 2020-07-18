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18.07.2020 - 18:32 | | AA

Türkiye, CTF-151'in komutasını 6'ncı kez üstlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusunda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan çokuluslu CTF-151in komutasının, Türkiye tarafından 6'ncı kez üstlenildiğini, eylül ayından itibaren bir Türk fırkateyninin de bölgeye gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Türkiye, CTF-151'in komutasını 6'ncı kez üstlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusunda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan çokuluslu CTF-151in komutası 25 Haziran-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye tarafından altıncı kez üstlenilmiştir.

Combined Maritime Forces (CMF) unsurları ile birlikte Naval Support Activity (NSA)-Bahreyn yerleşkesinde konuşlanan CTF-151 Karargâhında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca görevlendirilen personele ilave olarak; ABD, Bahreyn, Brezilya, İngiltere, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Pakistan ve Ummanın da yer aldığı dokuz ülke toplam 13 personel görevlendirmiştir. CTF-151 Karargâhı komuta dönemimizde halen gemi görevlendirmesi yapan Japonya ve Korenin dışında ABD ve İngiltere de dönemsel olarak gemi bulundurmaktadır. Eylül 2020 ayından itibaren bir Türk fırkateyninin de bölgeye gönderilmesi planlanmaktadır.

CTF-151 Komutanlığı görevini deruhte eden Deniz Kurmay Albay Nejat İnanır tarafından göreve başlamayı müteakip; Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçisi Sayın Kemal Demirciler, CMF Komutan Yardımcısı Tuğamiral Dean Bassett (İngiltere), CTF-150 Komutanı Albay Jacques Riviere (Fransa), CTF-152 Komutanı Yarbay Omar Alodat (Ürdün) (2003 yılı Türk Deniz Harp Okulu Mezunu) makamlarında ziyaret edilmiştir" denildi.

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