Türkiye dondu, ulaşım durdu

Gece saatlerinde de sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Öte yandan yine Bursa’da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yarım saatte bir otobüs üç araç, buz tutan yolda kayarak, kaza yaptı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise, dün en soğuk hava yaşandı. Hava sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle beldede bazı fidanlar buz tutarken, çatılarda uzun sarkıtlar oluştu.

Edirne eksi 8’i gördü

Edirne’de kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında sekiz dereceye kadar düştüğü kentte çok sayıda ev ve iş yeri ile tarihi alanlarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekiplerinin gün boyu yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasına esnaf da destek verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İzmir’de önceki gün etkili olan fırtınanın 330 civarında ağaca zarar verdiği, çok sayıda çatı ve tabelanın devrildiği bildirildi. Düzce’de kar etkili olurken bazı kesimlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. D-655 yolu Düzce-Zonguldak yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapmasına rağmen kar yağışının tipi şeklinde olması kısa sürede yolun karla kaplanmasına ve buzlanmasına neden oldu. Sakarya kent merkezine yakın kırsal mahallelerde de kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, bin 481 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya’da da kar yağışı nedeniyle 1131 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı.

Ulaşıma kar engeli

Kayseri-Pınarbaşı, Pınarbaşı-Gürün, Sarız-Afşin, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunda ulaşım sağlanamadı. Pınarbaşı-Kahramanmaraş kara yolunda ise TIR geçişine izin verilmedi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları, Kayseri’deki 125 mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Sivas’ta da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 916 köye ulaşım sağlanamadı.

Ambulans yolda kaldı

Kapalı köy yolunun bulunmadığı Kırıkkale’de de buzlanma ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kırıkkale’de hastaya müdahale etmek için giden paletli kar ambulansı, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.

Aksaray’da da dün kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Yaralı yolculardan Kahraman Er, otobüsün tipi ve buzlanma nedeniyle bir anda kaydığını söyledi.

Hayvanlar aç kaldı

Tunceli’de ise dün sabah etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler ve ilçeler beyaza büründü. Etrafın beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk yaşadı.

Van’da, önceki gün yağan yağmurun ardından kar etkili oldu. Kentin birçok yerinde devam eden kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak’ta kar 70 santim

Zonguldak’ta ise etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçerken, 165 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Araçlarında zincir bulunmayan sürücülerin geçişine izin verilmedi.