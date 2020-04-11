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11.04.2020 - 01:49 | | AA

Son dakika... Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek." dedi.

Son dakika... Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek

 

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.

Bütün fırınların bilgilendirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."


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