Türkiye kendi filtresini artık kendisi üretecek

N95 ve N99 maske filtresinde dışa bağımlılık sona eriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEMTEK), salgınla birlikte filtre sıkıntısı yaşanınca yerli filtre üretti. Uluslarası tüm standartları karşılayan filtreler için yakında seri üretime başlanacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde N95 ve N99 tipi maskelerin filtrelerinin yerli olarak üretimiyle ilgili harekete geçtiklerini söylemişti. Varank, “Bu filtrenin üretimiyle ilgili TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’ne görev verdik ve onlar bu filtrenin nanofiber malzemeyle üretilmesini başardılar. Şu anda test aşamasındalar. Bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de bir hocamız bunları üretmeyi başardı, onların testleri tamamlandı ve testlerden geçti” bilgisini vermişti. Filtreyi üreten ekibin başında İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran Teknolojileri (MEMTEK) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu var. Prof. Dr. Koyuncu, N95 ve N99 maske filtreleriyle ilgili Milliyet’e şunları anlattı:



İthalat sıkıntısı

“N95 ve N99 maske filtrelerini biz yurt dışından ithal ediyorduk. Koronavirüs süreciyle birlikte ithal eden bu ülkelerin malzeme göndermelerinde bazı kısıtlamalar getirildi ve ithal edilmesinde bazı problemler yaşandı. Biz de filtre sıkıntısının önüne geçmek için ürün geliştirme sürecini başlattık. Deneme ölçekli üretime geçtik. Çalışmalarımız sonrası ürettiğimiz maske filtreleri uluslararası bütün standartlara uygun görüldü. N95 ve üzeri kalitedeki maskeler Sağlık ve Savunma Bakanlığı personelimizin kullanımına sunuldu.”



‘3-4 yıldır çalışıyoruz’

“Aslında maske filtrelerindeki nanofiber teknolojisinin geliştirilmesi için 3-4 yıldır çalışıyorduk. Bu süreç başladığında, geliştirdiğimiz nanofiber teknolojisini maske filtresi üretimine doğru yoğunlaştırdık. Testlerin hızlandırılması ve tamamlanması konusunda bakanlığımızın desteğini gördük. Artık bu filtreleri ülkemizde yerli olarak üretecek duruma geldik.”



“Bakanlık Türkiye’deki tüm maske üreticileri ile toplantı yaparak geliştirilen teknolojiyi katılımcı maske üreticilerinin altyapılarına kazandırabilecekleri anlatıldı. Maske üreticisi firmaları da konuya sıcak bakıyor. Birkaç ay içinde seri üretime geçeceğiz. Yüzde yüz yerli N95 maske filtreleri maske üreticisi firmalar tarafından kullanılabilecek. Bu konuda gece gündüz demeden, mesai kavramına bakmadan çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 10 bin adet civarında maske yapımında kullanılacak N95 kalitesinde maske filtresi üretiliyor. Önümüzdeki günlerde tüm maske üreticisi firmaların da ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaşacağız.”