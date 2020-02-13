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13.02.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

Türkiye, koronavirüs kiti satacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüsün teşhisi için geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını açıklayan Koca, temel hedeflerinin yerli kitin daha erken sonuç verebilirliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye, koronavirüs kiti satacak

“Yeri geldiğinde hastaların 24 saate kadar sonucu beklediğini biliyoruz. 14-15 arkadaş çalıştı. Sonuç verme süresi 90-120 dakika arası” diyen Bakan Koca, “Bunu daha aşağıya çekme noktasında çalışma devam ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere’de 3 saatten aşağı sonuç vermediğini biliyoruz. Hedef 60-75 dakika arasına çekebilmek, 75 dakika olabilir muhtemelen. Daha önceki kitin maliyeti 300 lira iken burada 75-80 liraya kadar düşebildi. Bu kit aynı zamanda ticari bir kit olarak planlandı. Haklarının, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) üzerinden ticari kit olarak pazarlanması da planlandı. Yurt dışına da satılacak” ifadelelirini kullandı. 

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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