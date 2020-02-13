Türkiye, koronavirüs kiti satacak

“Yeri geldiğinde hastaların 24 saate kadar sonucu beklediğini biliyoruz. 14-15 arkadaş çalıştı. Sonuç verme süresi 90-120 dakika arası” diyen Bakan Koca, “Bunu daha aşağıya çekme noktasında çalışma devam ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere’de 3 saatten aşağı sonuç vermediğini biliyoruz. Hedef 60-75 dakika arasına çekebilmek, 75 dakika olabilir muhtemelen. Daha önceki kitin maliyeti 300 lira iken burada 75-80 liraya kadar düşebildi. Bu kit aynı zamanda ticari bir kit olarak planlandı. Haklarının, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) üzerinden ticari kit olarak pazarlanması da planlandı. Yurt dışına da satılacak” ifadelelirini kullandı.