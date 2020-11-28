TÃ¼rkiye, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Mete'ye yapÄ±lan tehdidi kÄ±nadÄ±

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28.11.2020 - 22:46 | | DHA

Türkiye, Müftü Ahmet Mete'ye yapÄ±lan tehdidi kÄ±nadÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'da Ä°skeÃ§e MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ahmet Mete'nin ikamet ettiÄŸi apartmanÄ±n asansÃ¶rÃ¼ne Ä±rkÃ§Ä± tehdit mesajÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz" dedi.Â

Türkiye, Müftü Ahmet Mete'ye yapÄ±lan tehdidi kÄ±nadÄ±

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Yunanistan'Ä±n Ä°skeÃ§e kentinin mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ahmet Mete'nin evine tehdit mesajÄ± yazÄ±lmasÄ±Â hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, yapÄ±lan Ä±rkÃ§Ä± tehdidi kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Aksoy, "SÃ¶z konusu olay, Yunanistan'da Ä±rkÃ§Ä± ve fanatik gruplarÄ±n BatÄ± Trakya TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na ve temsilcilerine yÃ¶nelik tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸtir.Â Yunan devletinden menfur olaya iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± gereken ciddiyet ve hassasiyetle yÃ¼rÃ¼terek olayÄ± aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± ve faillerinin adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â 

Sahibinden kaçan at trafikte dört nala koÅŸtuBursa'da bir at arabasÄ±nÄ±n, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarÄ±na takÄ±ldÄ±.
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