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22.08.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Türkiye ‘müjde’ye kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması öncesinde vatandaşlar televizyon karşısına geçerek müjdeli haberi bekledi. Doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Türkiye ‘müjde’ye kilitlendi

Karadeniz’e kıyısı olan, sondaj bölgesine yakın bölgelerde ise ayrı bir heyecan vardı.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını yerin metrelerce altından çalıştıktan sonra yeryüzüne çıktıklarında cep telefonlarından izledi. İşçiler, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunmasını sevinçle karşıladı.

Türkiye ‘müjde’ye kilitlendi

Keşif haberini duyan bazı vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü.

Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’de vatandaşlar açıklamayı heyecanla izledi. Gazın, Kıyıköy açıklarında bulunduğu da iddia edilmişti. Vatandaşlardan Gökhan Başar “Bizim dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah” dedi.

Sakarya’da açıklamayı ekrandan izleyen Abdurrahim Demirci de gururlu olduğunu belirtti. Demirci, doğal gazın bulunduğu yerin “Sakarya Gaz Sahası” olarak isimlendirilmesine ilişkin, “Sakarya Gaz Sahası olması çok da önemli değil. Her vatandaşa bayrak nasıl gurur veriyorsa, Sakarya da verir, Mardin de verir” diye konuştu.

Sivas’taki vatandaşlar açıklamayı Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev ekrandan takip etti. Müjde, kentte alkışlarla karşılandı.                                 

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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