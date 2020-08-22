Türkiye ‘müjde’ye kilitlendi

Karadeniz’e kıyısı olan, sondaj bölgesine yakın bölgelerde ise ayrı bir heyecan vardı.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını yerin metrelerce altından çalıştıktan sonra yeryüzüne çıktıklarında cep telefonlarından izledi. İşçiler, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunmasını sevinçle karşıladı.

Keşif haberini duyan bazı vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü.

Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’de vatandaşlar açıklamayı heyecanla izledi. Gazın, Kıyıköy açıklarında bulunduğu da iddia edilmişti. Vatandaşlardan Gökhan Başar “Bizim dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah” dedi.

Sakarya’da açıklamayı ekrandan izleyen Abdurrahim Demirci de gururlu olduğunu belirtti. Demirci, doğal gazın bulunduğu yerin “Sakarya Gaz Sahası” olarak isimlendirilmesine ilişkin, “Sakarya Gaz Sahası olması çok da önemli değil. Her vatandaşa bayrak nasıl gurur veriyorsa, Sakarya da verir, Mardin de verir” diye konuştu.

Sivas’taki vatandaşlar açıklamayı Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev ekrandan takip etti. Müjde, kentte alkışlarla karşılandı.