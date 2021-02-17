Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesine bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40’tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya halkı ile hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.