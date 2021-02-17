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17.02.2021 - 22:49 | | AA

Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da silahlı gruplarca bir yatılı okula düzenlenen ve 40'tan fazla öğretmen ile öğrencinin kaçırıldığı, bir öğrencinin de öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesine bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40’tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya halkı ile hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

24 kişiye 97 bin lira para cezasıKonya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi E.C. hakkında da 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.
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