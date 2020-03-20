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20.03.2020 - 21:26 | | AA

Türkiye sağlık çalışanlarını alkışlıyor

Türkiye'de corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Türkiye sağlık çalışanlarını alkışlıyor

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine birçok kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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