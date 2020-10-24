Türkiye teklif etti tatbikatlar iptal

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın bitiminde basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, “Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Stoltenberg, Türkiye’nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek “Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya’nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz” diye konuştu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal kararı Türkiye’nin önerisi üzerine alındı. Türkiye’nin sorunların diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi yaptığı öğrenildi.

Akar: İyi niyet göstergesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Ege ve Doğu Akdeniz’de sorunların çözümünde daima hukuktan, diyalogdan ve siyasi çözümden yana olduklarını belirten Akar, şunları söyledi: “Komşumuz tarafından daha önce 29 Ekim’i kapsayacak şekilde bir NAVTEX ilan edilmiş, biz de buna karşılık 28 Ekim’de NAVTEX ilan etmiştik. Bugünkü gelişmeleri değerlendirdik, bir teklif ortaya koyduk. İyi niyet göstergesi olarak, diyaloğu artırıcı bir katkı sağlamak maksadıyla bu NAVTEX’imizi iptal edebiliriz, siz de ederseniz. Bunu son derece olumlu bulan Sayın NATO Genel Sekreteri teklifimizi destekledi. Daha sonra da Yunan mevkidaşımız da bunu desteklediğini, olumlu yaklaştığını ifade ettiler. NATO Karargahı’ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz.”

3 yeni NAVTEX

Türkiye, Akdeniz’de 27-28-29 Ekim tarihlerinde atış eğitimi gerçekleştirileceğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün akşam, 3 ayrı NAVTEX duyurusunda bulundu. Buna göre, 27-28-29 Ekim tarihleri arasında, Antalya Finike açıklarında atış eğitimleri yapılacak.