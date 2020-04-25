Türkiye Ülke Posta Kodu Nedir? Türkiye İllerinin Posta Kodları

Tüm ülke ve şehirlere göre belirlenen posta kodu, elektronik konum bildirmek için oldukça önemli bir uygulamadır. Elektronik konum içinse Türkiye'nin il ve ilçeleri ile birlikte mahalleleri için posta kodu bulunur. Önemli bir konum aracı olarak değerlendirilen posta kodu ülke illeri için kullanılır. Türkiye'nin posta kodu ise: 38000'dir. Posta kodunun yanı sıra aynı zamanda ülkelerin özel alan kodu da bulunmaktadır. Türkiye'nin alan kodu ise +90 olarak kullanılmaktadır.

Türkiye İllerinin Posta Kodları

Türkiye'de bulunan illerin tamamı için uygulanan posta kodu sistemi 5 haneli olarak bulunmaktadır. Her il için belirlenmiş olan 5 hanenin ilk iki hanesi sıklıkla kullanılan posta kodudur. İlk iki hane dışındaki devam eden üç hane ise ilçelerin ve mahallelerin posta kodu olarak bulunur.

Örneğin; İstanbul'un posta kodu 34000'dir. İlk iki hane olan 34 sabittir ve ilçe ve mahallelerin posta kodu değişerek belirlenir. İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi, 34517 posta koduna sahiptir. Ülkenin 81 ilinde de posta kodu sistemi Esenyurt örneği gibi bulunmaktadır. Bulunduğu şehrin iki haneli posta kodunu bilenlerin ilave edeceği son üç hane ise ilçe ve mahallesine kadar ki kısımdır.

İstanbul: 34000(34), Ankara: 06000(06), İzmir: 35000(35). Üç büyük şehrin posta kodu gibi diğer şehirlerin de posta kodu bu şekildedir.