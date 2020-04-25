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25.04.2020 - 02:40 |

Türkiye Ülke Posta Kodu Nedir? Türkiye İllerinin Posta Kodları

Türkiye'nin ülke posta kodu ve alan kodu günümüzde pek çok elektronik işlemlerde gereklilik haline gelmiştir. Özellikle kimlik ve ikametgah tespiti ve bilgilendirmesi hususunda da önemli ölçüde rolü bulunur. Ülkemizin ve sınırları içerisinde bulunan 81 ilin posta kodu nedir? İlçe ve mahallelere göre nasıldır? Detayları sizler için derledik.

Türkiye Ülke Posta Kodu Nedir? Türkiye İllerinin Posta Kodları

Tüm ülke ve şehirlere göre belirlenen posta kodu, elektronik konum bildirmek için oldukça önemli bir uygulamadır. Elektronik konum içinse Türkiye'nin il ve ilçeleri ile birlikte mahalleleri için posta kodu bulunur. Önemli bir konum aracı olarak değerlendirilen posta kodu ülke illeri için kullanılır. Türkiye'nin posta kodu ise: 38000'dir. Posta kodunun yanı sıra aynı zamanda ülkelerin özel alan kodu da bulunmaktadır. Türkiye'nin alan kodu ise +90 olarak kullanılmaktadır.  

 Türkiye İllerinin Posta Kodları 

 Türkiye'de bulunan illerin tamamı için uygulanan posta kodu sistemi 5 haneli olarak bulunmaktadır. Her il için belirlenmiş olan 5 hanenin ilk iki hanesi sıklıkla kullanılan posta kodudur. İlk iki hane dışındaki devam eden üç hane ise ilçelerin ve mahallelerin posta kodu olarak bulunur. 

 Örneğin; İstanbul'un posta kodu 34000'dir. İlk iki hane olan 34 sabittir ve ilçe ve mahallelerin posta kodu değişerek belirlenir. İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi, 34517 posta koduna sahiptir. Ülkenin 81 ilinde de posta kodu sistemi Esenyurt örneği gibi bulunmaktadır. Bulunduğu şehrin iki haneli posta kodunu bilenlerin ilave edeceği son üç hane ise ilçe ve mahallesine kadar ki kısımdır.  

 İstanbul: 34000(34), Ankara: 06000(06), İzmir: 35000(35). Üç büyük şehrin posta kodu gibi diğer şehirlerin de posta kodu bu şekildedir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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