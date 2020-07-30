Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor! İntikal başladı

MSB, Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği 'TurAz 'Türkiye Azerbaycan) Kartalı' tatbikatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 'Tek Millet, İki Devlet' başlığıyla yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi.











AZERBAYCAN'A İNTİKAL BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı" denildi.









