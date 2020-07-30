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30.07.2020 - 18:38 | | DHA

Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor! İntikal başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla Bakü ve ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı. Öte yandan TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı

Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor! İntikal başladı

MSB, Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği 'TurAz 'Türkiye Azerbaycan) Kartalı' tatbikatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 'Tek Millet, İki Devlet' başlığıyla yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor İntikal başladı



AZERBAYCAN'A İNTİKAL BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı" denildi.


Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor İntikal başladı


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