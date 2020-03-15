15.03.2020 - 02:57 | | AA
Türkiye ve Gürcistan sınır kapılarının kapatılması kararı 20 Mart'a ertelendi
Gürcistan havayolları ile yapılan yeni ortak mutabakat kapsamında, karşılıklı uçuşların durdurulması kararı, 20 Mart'a ertelendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirler çerçevesinde, daha önce alınan "14 Mart 24.00'e kadar karşılıklı uçuşları durdurma kararı"nı erteledi.
Açıklamada, "Gürcistan havayolları ile yeni yapılan ortak mutabakat kapsamında karşılıklı uçuşları durdurma tarihi 20 Mart 2020 lokal saat ile 24.00'a ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.