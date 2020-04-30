30.04.2020 - 10:58 | | milliyet.com.tr
Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de 7. kara devriyesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
İstanbu trafiğinde 'makas' dehşeti! İşte motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar...Trafikteki dehşet dolu anlar kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü suçlusun diyerek karşılık verdi Beşiktaş’ta kameralara yansıyan görüntüde ise ise panelvan araç sürücüsünün sür'atli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.