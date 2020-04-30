MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de 7. kara devriyesi
ABONE OL
30.04.2020 - 10:58 | | milliyet.com.tr

Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de 7. kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.

Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de 7. kara devriyesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

Türkiye ve Rusya arasında İdlibde 7. kara devriyesi

İstanbu trafiğinde 'makas' dehşeti! İşte motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar...Trafikteki dehşet dolu anlar kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü suçlusun diyerek karşılık verdi Beşiktaş’ta kameralara yansıyan görüntüde ise ise panelvan araç sürücüsünün sür'atli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaça yükseldi? 30 Nisan yeni corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı mı?

Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaça yükseldi? 30 Nisan yeni corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı mı?

Sıradaki Haber