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17.02.2020 - 18:14 | | AA

Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib görüşmesi: Yarın da devam edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rus heyetiyle İdlib konusunu görüştü.

Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib görüşmesi: Yarın da devam edecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Önal başkanlığındaki Türk karma heyeti, bugün Moskova’da Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerde İdlib’deki son durum ele alındı.

Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

Görüşmede, İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi.

Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edileceği aktarıldı.

 

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