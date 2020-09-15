15.09.2020 - 09:41 | | DHA
Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.
Sokak ortasında kız kavgası! Saçından tutup kafasını kaldırıma vurduİstanbul Esenyurt’ta iki kız arkadaş sokak ortasında birbirine girdi. Arkadaşının saçından tutarak yere düşüren genç kız, daha sonra kızı saçından tutarak kaldırıma vurdu. Genç kızların kavgası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.