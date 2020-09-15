Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.