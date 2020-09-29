29.09.2020 - 15:35 | | DHA
Türkiye-Yunanistan arasındaki altıncı toplantı bitti
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının altıncısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik toplantının altıncısı sona erdi' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 6'ncısının sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması planlanmaktadır" denildi.