MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye-Yunanistan arasındaki altıncı toplantı bitti
ABONE OL
29.09.2020 - 15:35 | | DHA

Türkiye-Yunanistan arasındaki altıncı toplantı bitti

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının altıncısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik toplantının altıncısı sona erdi' denildi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki altıncı toplantı bitti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 6'ncısının sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması planlanmaktadır" denildi.

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sıradaki Haber