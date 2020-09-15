15.09.2020 - 15:39 | | DHA
Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başladı' denildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.