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15.09.2020 - 15:39 | | DHA

Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başladı' denildi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

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