Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?



Langırt oynamak

















