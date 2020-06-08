MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
08.06.2020 - 22:07 |

Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?

Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?

Langırt oynamak








 

    Van’da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralıVan'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster

    Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

    Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

    Sıradaki Haber