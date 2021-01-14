Türkiye’de beklenen kış manzaraları! Ankara’da kar

Başkent Ankara’da sabah erken saatlerde başlayan yağmur kentin bazı kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Belediye ekipleri, merkez ve ilçelerde, toplam 745 araç ve bin 611 personel ile kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, Sakarya, Düzce ve Karabük’ün yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parkları da beyaza büründü.



Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe de aylardır beklediği kar yağışına kavuştu. Uludağ’da 40 santimetre ölçülen kar kalınlığı, diğer merkezlerde 30 santimetreyi buldu. Otel yöneticileri son yılların en kurak günlerinin yaşandığını, bu nedenle yağın karın sevincini yaşadıklarını belirtti.







Edirne’de üç gündür etkisini sürdüren sağanak yağışlar ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması nedeniyle kırmızı alarm verilen Tunca ve sarı alarm verilen Meriç nehirlerinin debileri de yükseldi. Tunca’nın geçtiği Kırkpınar Yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi sular altında kalırken, Bulgaristan sınırındaki Tunca Hudut Bölüğü’ne minibüsüyle yemek götüren bir kişi, 1,5 metre yükselen suda mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan sürücü ile ve evlerinin yakınındaki derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. Tunca’nın taşması binlerce dönüm arazinin de suyla dolmasına neden olurken, 6 köy yolu trafiğe kapandı.



1.5 yıllık su ihtiyacı



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, etkili olan sağanağın barajlardaki doluluğu yüzde 15 artırdığını söyledi. Gürkan, kentte son 3 günde metrekareye ortalama 109,6 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. yağışın yüzleri güldürdüğünü aktaran Gürkan, “Son 3 günlük yağışla iki barajda, yaklaşık bir buçuk yıllık su ihtiyacımızı temin etmiş olduk” diye konuştu. Karadeniz’de de Bartın’ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, Bartın açıklarındaki balıkçı ve yük gemileri de Amasra ve Tarlaağzı limanlarına sığındı.

29 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre 29 il için sarı, 4 il için ise turuncu uyarı verildi. İstanbul ve çevresinde 10 derece düşüş yaşayan havalar bugünden itibaren daha da soğuyacak.