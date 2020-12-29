Sivas Valisi Salih Ayhan, DivriÄŸi ilÃ§esinde TÃ¼rkiye'nin ilk ilÃ§e havaalanÄ±ndan biri olan DivriÄŸi HavaalanÄ±'nÄ± ziyaret etti. 1936 yÄ±lÄ±nda Nuri DemiraÄŸ tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan, 1941 yÄ±lÄ±nda tamamlanan, yÄ±llardÄ±r atÄ±l vaziyettekiÂ havaalanÄ±nÄ±n yeniden hizmete kazandÄ±rÄ±lmasÄ± planlandÄ±. BÃ¶lgede incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Mehmet Bek'ten bilgi aldÄ±.Â



'Ä°LK Ä°NÄ°Åž 2021 YILINDA'



HavaalanÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda ilÃ§e halkÄ±nÄ±n hizmetine sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayanÂ Vali Ayhan, "Nuri DemiraÄŸ'Ä±n kendi yaptÄ±ÄŸÄ± yerli ve milli uÃ§aklarÄ±n indiÄŸi yer burasÄ±dÄ±r. Buraya kurmak istediÄŸiÂ GÃ¶k Okulu'nun aÃ§Ä±lmamasÄ± iÃ§in yapÄ±lan engellemeler nedeniyleÂ maalesef hayallerini uÃ§uran adam Nuri DemiraÄŸ'Ä±n bu planÄ± gerÃ§ekleÅŸmedi. Zaman zaman kullanÄ±lan havaalanÄ± 2004 yÄ±lÄ±nda atÄ±l durumda kaldÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda burasÄ±nÄ± Ã¶zel bir mÃ¼teÅŸebbis satÄ±n aldÄ±. DivriÄŸi'ye gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ, deÄŸerli bir iÅŸ insanÄ± burayÄ± yeniden satÄ±n aldÄ±. Åžimdi ise sivil havacÄ±lÄ±k projeleri hazÄ±rlanÄ±yor. Ocak ayÄ±nda Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne mÃ¼racaat edilecek. Bu onaylandÄ±ktan sonra apronlarÄ±, kuleleri, giriÅŸi-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ve pistleri tanzim edilecek. 2021 yaz dÃ¶neminde buraya ilk iniÅŸin gerÃ§ekleÅŸmesi planlanmaktadÄ±r. DivriÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ve heyecan verici bir proje. Ä°lÃ§emizde yapÄ±lan diÄŸer projeler de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde turizm ÅŸirketlerinin burada oluÅŸturduÄŸu hareketlilik DivriÄŸi'ye ayrÄ± bir hareket verecek. Sivas'Ä±n her alanda geleceÄŸi parlak. Heyecanla bekliyoruz. Biz de gerekli tÃ¼m desteÄŸi vereceÄŸiz" dedi.



NURÄ° DEMÄ°RAÄž KÄ°MDÄ°R?



Cumhuriyetâ€™in ilk yÄ±llarÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen iÅŸadamÄ± Nuri DemiraÄŸâ€™a TÃ¼rkiyeâ€™nin 10.000 kilometrelik demiryolu aÄŸÄ±nÄ±n 1250 kmâ€™lik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n inÅŸasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi nedeniyle bu soyadÄ± Mustafa Kemal AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan verildi. HayÄ±rsever kiÅŸiliÄŸiyle bilinen SivaslÄ± giriÅŸimci DemiraÄŸ, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk uÃ§ak fabrikasÄ±nÄ±n kuruluÅŸu, ilk sigara kaÄŸÄ±dÄ± Ã¼retimi, ilk yerli paraÅŸÃ¼t Ã¼retimini gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. DemiraÄŸ ayrÄ±ca Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Ã¼zerine kÃ¶prÃ¼ yapÄ±lmasÄ±, Kebanâ€™a bÃ¼yÃ¼k bir baraj yapÄ±lmasÄ± gibi ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ projeleriyle de anÄ±lÄ±r.