30.03.2020 - 21:36 |
Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (30 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grafik tablosu açıklandı
Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 30 Mart Pazartesi günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı sayılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
30 MART (SON) VAKA SAYISI
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 11535
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1610
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 37
TOPLAM VAKA SAYISI
TOPLAM TEST SAYISI: 76.981
TOPLAM VAKA SAYISI: 10.827
TOPLAM CAN KAYBI: 168