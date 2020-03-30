Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (30 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grafik tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



30 MART (SON) VAKA SAYISI



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 11535



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1610



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 37

TOPLAM VAKA SAYISI

TOPLAM TEST SAYISI: 76.981



TOPLAM VAKA SAYISI: 10.827



TOPLAM CAN KAYBI: 168











