31.03.2020 - 19:09 |
Türkiye'de bugün Corona Virüsü vaka (ölüm) test sayısı grafik tablosu (31 Mart) Sağlık Bakanı saat kaçta ne zaman açıklama yapacak?
Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 31 Mart Salı günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklayacağı sayılar öncesi son duırum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (SON DURUM BU AKŞAM AÇIKLANACAK)
(30 MART PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 11535
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1610
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 37
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 76.981
TOPLAM VAKA SAYISI: 10.827
TOPLAM CAN KAYBI: 168
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