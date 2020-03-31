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31.03.2020 - 19:09 |

Türkiye'de bugün Corona Virüsü vaka (ölüm) test sayısı grafik tablosu (31 Mart) Sağlık Bakanı saat kaçta ne zaman açıklama yapacak?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 31 Mart Salı günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklayacağı sayılar öncesi son duırum...

Türkiye'de bugün Corona Virüsü vaka (ölüm) test sayısı grafik tablosu (31 Mart) Sağlık Bakanı saat kaçta ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (SON DURUM BU AKŞAM AÇIKLANACAK)

(30 MART PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 11535

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1610

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  37

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 76.981

TOPLAM VAKA SAYISI: 10.827

TOPLAM CAN KAYBI: 168






Bodrum’da tatilcilere karşı kırmızı alarm!Bodrum’un tek girişi olan Torba trafik uygulama noktasında başka illerden gelen araçlar teker teker kontrol edildi. İlçeye giriş yapanların ateşleri ölçüldü, adres bilgileri ve telefonları kayıt altına alındı. Bodrum’a gelen yazlıkçılar ve tatilcilerin 14 gün evden çıkmama kuralına uymaları için takip edilecekleri bilgisi verildi.
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