MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de çetelere göz açtırılmıyor! 253 operasyon düzenlendi
ABONE OL
28.07.2020 - 16:16 | | AA

Türkiye'de çetelere göz açtırılmıyor! 253 operasyon düzenlendi

Güvenlik güçlerinin yılbaşından bugüne kadar organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 253 operasyonda 176 çete çökertildi.

Türkiye'de çetelere göz açtırılmıyor! 253 operasyon düzenlendi

Emniyet ve jandarma verilerinden derlenen bilgiye  göre, terör ve uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelesini sürdürengüvenlik güçleri, sadece organize suç örgütlerine yönelik yılbaşından bu yana 253  operasyon gerçekleştirdi.

Gerek yerel gerek bölgesel gerekse ulusal çapta vatandaşların huzurunu  ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine yönelik teknolojinin bütün imkanlarını  kullanarak projeli çalışmalar yapan polis ve jandarma ekipleri,  gerçekleştirdikleri operasyonlarda ikisi ulusal, 33'ü bölgesel, 141'i de yerel  olmak üzere 176 çeteyi çökerterek aralarında elebaşlarının da yer aldığı 3 bin  471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgüt üyelerinden 1128'i sevk edildikleri mahkemeler tarafından  tutuklanarak cezaevine gönderilirken milyonlarca liralık mal varlıklarınaysa el  konuldu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR HER GEÇEN YIL ARTTI

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütleriyle yıllar boyu süren  kararlı mücadelesi sonucu çökertilen çete ve yakalanan şüpheli sayısı da arttı.

15 Temmuz 2016'dan aynı yılın sonuna kadar düzenlenen 30 operasyonda  yakalanan 486 şüpheliden 196'sı cezaevine konulurken, 2019 yılının tamamında  gerçekleştirilen 424 operasyonda 5 bin 416 şüpheli gözaltına alındı ve bunların 2  bini demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

2016'nın 5,5 ayında 30 çete çökertilirken 2019'un tamamında bu sayı  328 olarak kayıtlara geçti.

 

 

 

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bayramlar için sofra örneğiSağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı ve doğru beslenme için tüketilmesi gerekenleri gösteren örnek bir “sağlıklı bayram sofrası” hazırlandı. Bayramda dengeli beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler ise Sağlık Bakanlığında görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın iş yerinin camındaki yazı silindi

Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın iş yerinin camındaki yazı silindi

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2020 YKS kılavuzu yayımlandı!

YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2020 YKS kılavuzu yayımlandı!

Sıradaki Haber