Türkiye'de Corona Virüs bugün vaka (ölüm) test sayısı grafik tablosu (30 Mart) Sağlık Bakanı Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (29 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

TOPLAM TEST SAYISI: 65.446



TOPLAM VAKA SAYISI: 9217



TOPLAM CAN KAYBI: 108-131



29 MART (SON) VAKA SAYISI



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 9217



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1815



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 23



SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam 19:00'dan sonra açıklama yapması bekleniyor...





