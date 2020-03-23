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23.03.2020 - 19:36 |

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (23 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklıyor

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 23 Mart Pazartesi günü bu akşam yapılacak açıklama öncesi şu an itibariyle güncel sayılar...

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (23 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaç?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (22 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 30. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 30'a ulaştığını açıkladı.

YENİ AÇIKLAMA SAAT KAÇTA? 23 MART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasını 19:00 gibi yapması bekleniyor...

Amanoslarda PKK'lıların kullandığı 3 sığınak ele geçirildi!Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlar sırasında, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen 3 farklı bölgedeki sığınak ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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