Türkiye'de Corona Virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye bulaştı? (19 Mart canlı rakamlar) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor: Corona Virüsü vaka ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Bakan Koca açıkladı: Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) var?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye’deki toplam koronavirüs hastası sayısının son olarak toplam 191'e yükseldiğini açıkladı ve bir hastanın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte Bakan Koca'nın açıklaması:



"61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 3. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 3'e ulaştığını açıkladı.