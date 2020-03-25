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25.03.2020 - 19:19 |

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişiye bulaştı, ölü (vaka) sayısı kaça çıktı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 25 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması öncesi güncel sayılar...

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişiye bulaştı, ölü (vaka) sayısı kaça çıktı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (24 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

ACI HABER: 44. CAN KAYBI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 44'e ulaştığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: Toplam vaka: 1872, can kaybı 44...

BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? (25 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam 22:00 civarı güncel sayıları vatandaşlarla paylaşması bekleniyor.

İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldiİran'ın 7 eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.
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