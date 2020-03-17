Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide var? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir korona virüsü hangi ilde görüldü cevabı geldi. İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye’deki toplam koronavirüs hastası sayısının son olarak 18 olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca yeni pozitif test sonuçlarının olduğunu açıklarken yeni vaka sayısını sosyal medyadan açıkladı.

SAĞLIK BAKANI TWİTTER'DA YENİ VAKA SAYINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." diye belirtti.