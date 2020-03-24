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24.03.2020 - 00:10 |

Türkiye'de Corona Virüsü ölü sayısı kaça yüskeldi, kaç vaka oldu? (23 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 23 Mart Pazartesi günü bu akşam yapılacak açıklama öncesi şu an itibariyle güncel sayılar...

Türkiye'de Corona Virüsü ölü sayısı kaça yüskeldi, kaç vaka oldu? (23 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaç?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (23 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: Toplam vaka: 1529, can kaybı 37...

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 37. CAN KAYBI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 37'ye ulaştığını açıkladı.



Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
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