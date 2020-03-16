Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı yükseldi mi? Vaka sayısı kaç oldu?

Corona virüsü dünyayı tehdit ederken Türkiye'deki son durum sürekli kontrol edilmek isteniyor. Bu nedenle en önemli açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaparken vatandaşlar "Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı yükseldi mi? Vaka sayısı kaç oldu?" diye soruyor. İşte son durum..

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye’deki toplam koronavirüs hastası sayısının son olarak 18 olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca yeni pozitif sonuçların olduğunu açıklarken vaka sayısının birkaç saat sonra açıklanacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayının önümüzdeki saatlerde açıklanacağını duyururken net saat vermedi.

Fahrettin Koca'nın konuşmalarından satır başları:

Corona virüs tehlikesine karşı verdiğimiz mücadelede en güçlü ortaklarımızdan birinin siz değerli medya mensuplarını olduğunu belirtmiştik.

Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Tümüyle uydurmaydı. Panik duygusaldır akla uygun değildir. Sağ duyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.

Normal hayatlarımıza döneceğiz.

Tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan kaybedilen hasta sanıları öne çıkmaktadır. Tedbirlere uyarsak hastalığı kontrol altına alabiliriz.

Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün bilim kurulunda alınan yeni öneriler oldu. Bunlarla ilgili birtakım uygulamaları söylemek istiyorum.

Laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Kiti ülkenin bütün illerine vererek bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha fazla şehirde yapılacak, test daha fazla sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.

Umreden gelen 5 binin üzerindeki vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün boyunca gözlem altında tutmuş olacağız.

Devlet tedbirleri olarak bilimsel ve ticari toplantı tüm etkinlikler durduruldu. Bilim kurulumuzun önerisi ilgili bakanlıklarımızın talebi sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla eğlence mekanlarının faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı.

Uçuş yasakları bu yasak ülkelere 6 tane ülke ilave edilmiş oldu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş yarın sabahtan itibaren yasaklamış oldu. Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

Toplam hasta sayımız şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım.

Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı.

Vatandaşlarımıza 83 milyon adına uyarı yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım.

12'den önce vaka sayısını açıklayacağım. Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Solunum sıkıntısı olan hastalarımız var. Biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şeklinde nasıl seyredeceğini biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2,3 haftanın çok önemli olduğunu biliyoruz.

Biz 14 gün burada izole edilmeleri şartıyla uygun görülen, biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri hastaneye alıyoruz. Hastalık bulgusu olmayan kişiyi de temasını azaltarak izole etmek istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımız da boş olduğu için bunu kullanmamızda bir sakınca olmadığını düşündük.

Biz ne kadar bu dönemde yapılması gerekenleri yapması noktasında hassas davranırsak bu bir buçuk iki aylık zamanın son derece önemli olduğunu, kritik olduğunu bu salgını aşmak için bu zaman diliminde önemli olduğunu söylüyoruz.

Bilim kurulundan arkadaşlarımız özellikle bu noktada hassasiyeti ifade etmeye çalışıyorlar. Bizim vatandaşımızdan özellikle istediğimiz şu dönemi asgari temasla geçiriyor olmaları. 3-4 adımdan daha yakın mesafe içinde olmamalı.

Maske dahil olmak üzere devamında hızlı kit dahil olmak üzere hastanelerimiz ve üniversitelerimize ücret asla talep etmeden yeterli miktarda olabileceğini söyleyebilirim.

Umreden gelen diğer kişiler dahil olmak üzere onlarla ilgili, hekimlerimiz üzerinden onları yakın takibe şüpheli olanları taramadan geçirme yaklaşımı içerisindeyiz.