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07.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ - ANKARA

Türkiye'de durum: Beş ülkeden gelenlere ve umreden dönenlere 14 gün izin

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tehdidine karşı beş ülkeden gelen yolcuların 14 gün raporlu sayılması için süreci resmen başlattı. Daha önce Irak, İran, Çin, Güney Kore ve İtalya’dan gelenlerin 14 gün raporlu sayılmasını isteyen bakanlık, aile hekimlerine gönderdiği yazıda umreden dönenleri de sürece dahil etti.

Türkiye'de durum: Beş ülkeden gelenlere ve umreden dönenlere 14 gün izin
AYKUT YILMAZ - ANKARA

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara’nın imzasıyla aile hekimlerine gönderilen yazıda şöyle denildi: “Riskli ülkelerden gelen ve umre ziyareti sonrasında ülkemize dönen vatandaşlarımıza izolasyon tedbiri uygulanmış ve önerilmiştir. Bu vatandaşlarımızın aile hekimlerine veya sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde 14 gün için sağlık raporu düzenlenecektir.” Öte yandan Karabük’te umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan iki kişi taburcu edildi.

Okullarda hijyen uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dünyayı etkisini altına alan olası koronavirüs tehdidinden 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmeni korumak için harekete geçti. Bakanlık, okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasını başlattı. Buna göre okullarda hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlarıyla kapsamlı bir hijyen işlemi uygulanacak. Okulların hijyen solüsyonu ihtiyacı ise kimya teknolojileri alanında dezenfektan üretimi yapabilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nden karşılanacak. 

Türkiyede durum: Beş ülkeden gelenlere ve umreden dönenlere 14 gün izin

 

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