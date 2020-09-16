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16.09.2020 - 09:26 |

Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son depremler listesi...

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremmler meydana gelebiliyor. Meydana gelen depremler yüzeye yakınlık ve depremin şiddetine bağlı olarak can ve mal kaybına neden olabildiği gibi zaman zaman korku ve panik yaşanmasına da neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD 16 Eylül son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son depremler listesi...

Ülkemizde 2020 yılı başından bu yana devam eden deprem dalgası halen sürüyor. Elazığ, Manisa, Bingöl ve Van gibi birçok ilde şiddetli depremler meydana geldi. Bu yıl içerisinde meydana gelen en şiddetli deprem olan Elazığ depreminin ardından onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralı halde hastanelere kaldırıldı. Günler sonra enkazın altından çıkarılanlar ve birçok mucize deprem bölgesinde yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiyede en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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