Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde depremler meydana gelebiliyor. Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listeleniyor. Yayımlanan son listeye göre Ege Denizi açıklarında 3.1 şiddetinde Muş Varto'da 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ 26 EKİM

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ