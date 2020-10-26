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26.10.2020 - 09:31 |

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde depremler meydana gelebiliyor. Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listeleniyor. Yayımlanan son listeye göre Ege Denizi açıklarında 3.1 şiddetinde Muş Varto'da 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ 26 EKİM

Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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