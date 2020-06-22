TÃ¼rkiye'de en son nerede, kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 22 Haziran son depremler listesi...

22.06.2020 - 12:14 |
Türkiye'de en son nerede, kaç ÅŸiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 22 Haziran son depremler listesi...
TÃ¼rkiye'de en son nerede, kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem oldu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Meydana gelen depremler ÅŸiddetine gÃ¶re bazen yÄ±kÄ±mlara da neden olabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Peki TÃ¼rkiye'de en son ne zaman kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem meydana geldi?
TÃ¼rkiye'de ne zaman kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem meydana geldi sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin ÅŸiddetleri ve yerin yÃ¼zeyine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±m ÅŸiddetini de arttÄ±rabiliyor. 2020 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±ndan itibaren birÃ§ok ilimizde ÅŸiddetli depremler meydana geldi. Peki TÃ¼rkiye'de en son nerede, kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem oldu? Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
22 HAZÄ°RAN SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°
Â
Sel felaketinde yaÅŸanan dehÅŸet kameraya yansÄ±dÄ±Bursa'nÄ±n Orhangazi ilçesinde dün akÅŸam saatlerinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Yenisölöz Mahallesiâ€™ni vurdu. Mahalle içini vuran sel; birçok ev ve iÅŸyerini su basmasÄ±na neden oldu. VatandaÅŸlar yaÄŸmur sonrasÄ± cadde ve sokaklarda önlem için seferber oldu.