19.08.2020 - 09:20 |
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi zaman zaman ise korku ve panik yaşanmasına neden oluyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. 2019 yılı sonunda ülkemizde başlayan deprem dalgası 2020 yılının ilk 4 ayı içerisinde kendisini oldukça hissettirdi. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
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