‘Türkiye’de halk bireysel önlem almıyor’

26 şehirdeki 2883 vatandaşa yöneltilen ankette toplumun yüzde 82.8’i koronavirüs hakkında bilgisi olduğunu söyledi. “Virüsün Türkiye’ye sıçramasından endişe ediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 76.8’si “Evet” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 94.2’si herhangi bir tedbir almadığını belirtti. Tedbir aldığını beyan edenlerin yüzde 56’sı “sağlıksız ortamlardan korunmak” yanıtını verirken, yüzde 16.7 maske taktığını söyledi. Yüzde 4.2 ise “Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum” dedi.