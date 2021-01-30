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30.01.2021 - 03:26 | | İHA

Türkiye'de ilk! Kayseri'ye ulaştı

Türkiye’den Çin’e ve ilk kez Rusya'ya gidecek olan bor yüklü ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı.

Türkiye'de ilk! Kayseri'ye ulaştı

Ankara Gar'ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan Bor ihracatındaki ilk treni ve Türkiye ile Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı.

Kayseri Tren Garı'nda bir süre mola veren trenler, daha sonra istasyondan ayrıldı.

Türkiyede ilk Kayseriye ulaştı

    Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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