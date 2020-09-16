Son dakika: Türkiye'de korona aşısı vuruluyor! Kimlere yapılacak?

Türkiye aşı çalışmalarına bugün itibariyle katılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada dünyada yapılan bazı çalışmalara Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuştu. Klinik aşamasında Türkiye'nin aşılama çalışmalarına dahil olacağını söylemişti. Bugün de o çalışmalardan birine Türkiye dahil oluyor.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, şu bilgileri aktardı:

"Çin ile birlikte Brezilya, Endonezya, Bangledeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 10 bin kişiye uygulandı bugün yapılan aşı. Bugün itibariyle de Türkiye'de başlıyor.

Aşılama çalışmaları ilk olarak sağlık çalışanlarına başlayacak. Bugün yapılan aşı 14 gün sonra aynı kişilere bir kez daha uygulanacak.

Önemli olan 2 doz aşının uygulanması. Bu kapsamda da 10 gün içinde 1200-1300 sağlık çalışanına uygulanması planlanıyor.

14 günün ardından çıkan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşılacak.

Aşılar sağlık çalışanlarına yapıldıktan sonra bir ara verilecek. Sonrasında ise gönüllülük esasına göre başvuranlara tekrar bu aşının yapılması planlanıyor.

Kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde uygulanacak. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı."