01.02.2021 - 09:52 |
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılananların sayısı 2 milyonu geçti
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 2 milyonu geçti.
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