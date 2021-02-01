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01.02.2021 - 09:52 |

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılananların sayısı 2 milyonu geçti

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılananların sayısı 2 milyonu geçti

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 2 milyonu geçti.

Türkiyede koronavirüse karşı aşılananların sayısı 2 milyonu geçti

Türkiyede koronavirüse karşı aşılananların sayısı 2 milyonu geçti


Trafik magandası ortalığı birbirine kattı!İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiği tehlikeye atan hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta ortalığı birbirine kattı.
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