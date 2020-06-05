Türkiye’de obez birey oranı arttı

Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016’da yüzde 19.6 iken 2019’da yüzde 21.1 oldu. Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların yüzde 24.8’inin obez, yüzde 30.4’ünün obez öncesi olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 17.3 ve yüzde 39.7 olarak belirlendi.

Çocuklarda durum ne?

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde yüzde 35,9 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28.7 ile ishal, yüzde 9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. Söz konusu dönemde 7-14 yaş grubundaki çocuklarda da yüzde 29.4 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 18.3 ile ishal, yüzde 14.2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti.

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri ise sırasıyla yüzde 29.7 ile bel ve yüzde 20.5 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16.4 ile hipertansiyon, yüzde 12.3 ile alerji ve yüzde 11.2 ile artroz oldu.

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı geçen yıl yüzde 28 olarak belirlendi, bu oran erkeklerde yüzde 41.3, kadınlarda ise yüzde 14.9 oldu. Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016’da yüzde 69.4 iken 2019’da azalarak yüzde 68.7 oldu. En çok tütün kullanan bireyler yüzde 42.8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldı.

Geçen yıl yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı yüzde 10.8 oldu. Bu oran 2016’da yüzde 11.3 olarak hesaplandı.

Tansiyon ölçümü

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranı 2016’da yüzde 48.6 iken 2019’da artarak yüzde 50.8 oldu. Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden 2016’ya göre en çok artış göstereni ise kolesterol ve kan şekeri ölçümü oldu.