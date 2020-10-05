Türkiye'de üretimi de satışı da yasak! Yüzlercesi Edirne'de ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gaziömerbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında; Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan, 97 bin 100 TL değerinde 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.