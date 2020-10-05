Türkiye'de üretimi de satışı da yasak! Yüzlercesi Edirne'de ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gaziömerbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında; Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan, 97 bin 100 TL değerinde 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptıUşak'taki Ulubey Kanyonu'nda bulunan cam terastan iki dağcı iple iniş yaptı. Dağcılık sporuyla ilgilenen öğretmen Kemal Macit ile özel bir hava yolu şirketinde uçuş harekat uzmanı olarak çalışan Cihat Yiğit, kanyondaki cam terastan yaklaşık 80 metre aşağıya iniş gerçekleştirdi.