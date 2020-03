Türkiye'deki Suriyeli doktorlar corona virüs için sahaya indi!

Uygulama noktalarında oluşturulan sağlık stantlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ateş ölçerlerle Suriyeli doktorların gönüllü çalışması eşliğinde vatandaşların muayenesine başlandı. Suriyeli doktorlara Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt da eşlik etti. Uygulama ile risk grubunda yer alan ziyaretçiler, doktor gözetiminde tutularak tedavisi takip edilecek ve şehre girişi engellenecek. Böylelikle korona virüs salgınının şehir dışından gelişi için tedbir alınmış olacak.



Uygulamayı yerinde denetleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, şehrin giriş ve çıkışlarında yer alan polis ve jandarma kontrollerinin yanına salgın hastalıktan dolayı sağlık standı kurulduğunu belirterek, “Büyükşehir’in sağladığı ateş ölçerlerle gelen yolcuların ateşleri ölçülüyor. Bu çalışmayı farklı kılan diğer nokta da gönüllü Suriyeli doktorlar bu işi üstlendi. Doktorlarımız gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüyorlar. Herhangi bir sıkıntı halinde de 112’yi arayarak haber veriyorlar. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özverili davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Hem şehrimizin giriş çıkışlarında hem de terminaller, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere toplu yaşamın olduğu her yerde bu ölçümler yapılıyor. Bu çalışma aynı zamanda koruyucu önleyici tedbirler bakımından da önem taşıyor. Gaziantep rehavete kapılmadan, panik yapmadan bütün tedbirlerini almaya çalışan bir şehirdir. Bu çalışma da başta olmak üzere tüm çalışmaları İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun riyasetinde onun talimatları ile yapıyoruz. İsteğimiz vatandaşlarımızın daha güvenli daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları” diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel bir model oluşturduklarına işaret ederek, “Şehre giren her bir vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Çünkü koruyucu önleyici tedbir hayat kurtarıyor. Vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Her şey normalse yolculuklarını sürdürüyorlar. Eğer ateş yüksekse hemen sağlıkçılarımız devreye giriyor. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak alınan ateş ölçerlerimizle sağlık çalışanlarımıza destek olduk. 2 milyonun sağlığı bize emanettir. Bu emanetin gereğini yapmak için de halkımızın hizmetindeyiz” dedi.