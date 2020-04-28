Türkiye'den ABD'ye yardım! Uçak Ankara'dan havalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemelerinin TSK’ya ait uçağımıza yükleme işlemleri tamamlandı. Uçağımız #COVID19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut’tan havalandı" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak olan tıbbi sağlık malzemeleri bu kez ABD’ye ulaştırılacak. Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak, sağlık malzemeleri ve görevli personelle birlikte Ankara Etimesgut’tan ABD’nin Başkenti Vaşington’a hareket etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ile daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna Herkes, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya ve Somali’ye de sağlık malzemeleri ulaştırılmıştı.