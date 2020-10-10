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10.10.2020 - 00:55 | | AA

Türkiye'den BMGK'ya tepki: Önyargısız şekilde değerlendirmelidir

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), "Kıbrıs'ta Durum" başlıklı oturumuna ilişkin, "Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den BMGK'ya tepki: Önyargısız şekilde değerlendirmelidir

Bakanlık, BMGK'nın, “Kıbrıs’ta Durum” başlıklı oturumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK'nın bugün yaptığı oturumda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele aldığı ve bu çerçevede Konsey tarafından bir başkanlık açıklaması yayınlandığı hatırlatılarak, Türkiye'nin, konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları karar, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmamaktadır. Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir.

Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır."

BMGK, KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüşmüş, kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC'ye bu karardan geri adım atması çağrısı yapmıştı.

Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş'ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

''BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim'de Ankara'da kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada'da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor.''

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