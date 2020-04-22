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22.04.2020 - 01:12 | | AA

Türkiye'den Ä°ngiltere'ye yardÄ±m malzemesi sevkiyatÄ±

Yeni tip corona virÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda tÄ±bbi saÄŸlÄ±k ekipmanlarÄ± almak Ã¼zere Ä°stanbul'a gelen Ä°ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±. Â

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait nakliye uÃ§aÄŸÄ±, Ä°ngiltere'nin Brize Norton bÃ¶lgesindeki havaalanÄ±ndan hareket ederek, Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±.

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda park pozisyonuna alÄ±nan uÃ§ak, ekipmanlarÄ±n yÃ¼klenmesi iÃ§in bekledi. YÃ¼klemenin ardÄ±ndan kargo uÃ§aÄŸÄ± saat 01.35'te Ä°ngiltere'ye gitmek iÃ§in Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±.

KoronavirÃ¼sten en Ã§ok etkilenen Avrupa Ã¼lkelerinden Ä°ngiltere'ye de daha Ã¶nce TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±yla iki kez tÄ±bbi ekipman desteÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere Ä°skan BakanÄ± Robert Jenrick, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekipman sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye'den yaklaÅŸÄ±k 84 tonluk bÃ¼yÃ¼k bir kiÅŸisel koruyucu ekipman sevkiyatÄ± bekliyoruz. Bunun iÃ§inde 400 bin Ã¶nlÃ¼k de olacak." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaÅŸÄ± NiÄŸde'de yurda yerleÅŸtirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaÅŸÄ±, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamÄ±nda gözlem altÄ±nda tutulacaklarÄ± NiÄŸde'de yurda yerleÅŸtirildi.
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Türkiye'den Ä°ngiltere'ye yardÄ±m malzemesi sevkiyatÄ±

TÃ¼rkiye'den Ä°ngiltere'ye yardÄ±m malzemesi sevkiyatÄ±

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