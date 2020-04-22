TÃ¼rkiye'den Ä°ngiltere'ye yardÄ±m malzemesi sevkiyatÄ±

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait nakliye uÃ§aÄŸÄ±, Ä°ngiltere'nin Brize Norton bÃ¶lgesindeki havaalanÄ±ndan hareket ederek, Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±.

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda park pozisyonuna alÄ±nan uÃ§ak, ekipmanlarÄ±n yÃ¼klenmesi iÃ§in bekledi. YÃ¼klemenin ardÄ±ndan kargo uÃ§aÄŸÄ± saat 01.35'te Ä°ngiltere'ye gitmek iÃ§in Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±.

KoronavirÃ¼sten en Ã§ok etkilenen Avrupa Ã¼lkelerinden Ä°ngiltere'ye de daha Ã¶nce TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±yla iki kez tÄ±bbi ekipman desteÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere Ä°skan BakanÄ± Robert Jenrick, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekipman sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye'den yaklaÅŸÄ±k 84 tonluk bÃ¼yÃ¼k bir kiÅŸisel koruyucu ekipman sevkiyatÄ± bekliyoruz. Bunun iÃ§inde 400 bin Ã¶nlÃ¼k de olacak." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.