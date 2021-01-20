Türkiye'den İspanya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 20 Ocak 2021 )Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi